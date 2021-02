Covid, 100 casi in un giorno in lucchesia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con 773 positivi in più rispetto a ieri, salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da Covid - 19 e 145.020 tutti i casi diagnosticati nella regione dall'inizio dell'epidemia un ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con 773 positivi in più rispetto a ieri, salgono a 12.396 (+0,7 per cento) i toscani al momento affetti da- 19 e 145.020 tutti idiagnosticati nella regione dall'inizio dell'epidemia un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 100 Covid, 100 casi in un giorno in lucchesia Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid - 19 (numero di deceduti/popolazione residente) è di 120,5 per 100 mila residenti contro 156,3 ogni 100 mila della media italiana., La Toscana è ...

Ue, tre priorità contro varianti Covid 14.35 Ue, tre priorità contro varianti Covid Strategia Ue a tre priorità per il contrasto rapido alle varianti del Covid: il piano Hera sarà l'Agenzia Ue per le emergenze e la loro gestione. Primo passo,sviluppare test mirati alle varianti e 75mln per sequenziarle. La Commissione Ue è pronta a proporre un'...

Effetto Covid, 100 mila pensionati in più La Stampa Covid in Toscana, 773 nuovi casi In Toscana il 27 dicembre 2020 è partita la campagna vaccinale contro il Covid. Alle 12 di oggi erano 212.497 le vaccinazioni ... Tradotto in tasso vuol dire 5.708 vaccinati ogni 100 mila abitanti: la ...

Coronavirus in Toscana, 773 nuovi casi e 22 decessi Sono 212.497 le vaccinazioni fatte finora, 9.337 in più rispetto a ieri. La regione è la seconda in Italia per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate ...

