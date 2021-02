Chi è Riccardo Guarnieri Uomini e Donne: Biografia, Età, Ex Ida e Instagram (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri è un operaio originario di Taranto, conosciuto al pubblico per essere stato no dei protagonisti più amati del Trono Over di Uomini e Donne e per aver partecipato con la sua compagna Ida Platano a Temptation Island. Dopo molti alti e bassi, lasciate in diretta tv, allontanamenti e riavvicinamenti, la loro relazione si è conclusa nell’estate 2020. Chi è Riccardo Guarnieri Nome: Riccardo Guarnieri Età: 41 anni Segno Zodiacale: Ariete (lo stesso di Ida) Data di nascita: 29 Marzo 1979 Luogo di Nascita: Statte (Taranto) Professione: Operaio Altezza: 184 cm Peso: 78 kg Tatuaggi: Riccanrdo non ha Tatuaggi Profilo Instagram Ufficiale: @Riccardo Guarnieri Seguici nel nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è un operaio originario di Taranto, conosciuto al pubblico per essere stato no dei protagonisti più amati del Trono Over die per aver partecipato con la sua compagna Ida Platano a Temptation Island. Dopo molti alti e bassi, lasciate in diretta tv, allontanamenti e riavvicinamenti, la loro relazione si è conclusa nell’estate 2020. Chi èNome:Età: 41 anni Segno Zodiacale: Ariete (lo stesso di Ida) Data di nascita: 29 Marzo 1979 Luogo di Nascita: Statte (Taranto) Professione: Operaio Altezza: 184 cm Peso: 78 kg Tatuaggi: Riccanrdo non ha Tatuaggi ProfiloUfficiale: @Seguici nel nostro profilo ...

