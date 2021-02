Carburanti: non si ferma corsa al rialzo prezzi alla pompa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. -(Adnkronos) – E’ una corsa al rialzo quella dei Carburanti che – sulla scia dell’andamento dei prezzi internazionali del greggio – non sembra conoscere soste: infatti, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Rialzi di un cent/litro anche per IP, Q8 mentre Tamoil aumenta di 2 centesimi benzina e diesel e di 1 cent il Gpl. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. -(Adnkronos) – E’ unaalquella deiche – sulla scia dell’andamento deiinternazionali del greggio – non sembra conoscere soste: infatti, standorilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati di benzina e gasolio. Rialzi di un cent/litro anche per IP, Q8 mentre Tamoil aumenta di 2 centesimi benzina e diesel e di 1 cent il Gpl. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Carburanti: non si ferma corsa al rialzo prezzi alla pompa... - debufred : @ItaliaViva @SilviaFregolent Buttare a mare i sussidi per carburanti che pesano su casse nazionali (20mld€/anno) Pe… - AntonioGraziani : Notizia vecchia e stravecchia, lo sappiamo da decenni. Piuttosto, con gli incentivi all'acquisto delle auto elettri… - MV10845357 : @Storace @VittorioSgarbi Ricordiamo che il gaglioffo non è riuscito neppure a togliere le accise sui carburanti mes… - guggamba : RT @StartMagNews: Le compagnie aeree spingono per ridurre l’impronta di carbonio con carburanti più verdi, secondo il Wall Street Journal.… -