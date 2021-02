Campania | scopre la moglie con l’amante in auto | e il “bidet” diventa un meme

OpencovidM : @dasnake @EmMicucci @FranceskoNew @MIsocialTW @sapomnia @AIEpidemiologia @scinet_it @diabolicus23 @BiologiScienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania scopre

Orizzonte Scuola

In Italia è ormai allarme varianti che circolano sempre di più. In, come comunicato dal governatore De Luca , il 25% dei contagi deriva dalla variante inglese.Normanno del Pascaleuna ...'L'Istituto Pascale e l'Università Federico II hanno individuato un'altra variante del Covid - 19, mai individuata prima in Italia'. Questo è quanto rende noto la Regione. 'Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati ...In Campania ora è la variante Covid che fa paura: di contagi da Coronavirus con quella cosiddetta ‘inglese’ è stata registrata una ...Covid Napoli: è stata scoperta la prima variante rara della Covid-19 che intanto si sta diffondendo in altre parti d'Europa ...