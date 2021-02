Bianca Guaccero | tempo di cambiamenti | che succede?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)stupisce i fan con una frase ambigua su Instagram. Che cosa avrà voluto dire la conduttrice di Detto Fatto? Scopriamolo insieme, Fonte foto: Instagram (@real)è una della conduttrici più amate e apprezzate in televisione. Dal 2018 alla guida del talk show pomeridiano Detto Fatto, in onda su Rai Uno, la presentatrice fa sognare migliaia di fan. La bellissima donna, inoltre, è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram dove può contare la bellezza di 730 mila follower, un numero non indifferente di seguaci che impazientemente attendono ogni volta suoi aggiornamenti. È questo un modo per restare virtualmente vicina e in contatto con tutti i fan che le ...