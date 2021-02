Bergamo Aiuta progetto di inclusione Ragazzi con fragilità volontari di BergamoxBergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Asperger che ricorre il 18 febbraio, BergamoAiuta diventa anche un progetto di inclusione sociale grazie alla collaborazione tra Comune e Associazione San Paolo in Bianco, in partnership con la Cooperativa sociale SER.e N.A., che consente di inserire, nel gruppo dei volontari BergamoxBergamo, alcuni Ragazzi con alcune fragilità che potranno così vivere un’esperienza importante di socialità e inclusione. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Asperger che ricorre il 18 febbraio,diventa anche undisociale grazie alla collaborazione tra Comune e Associazione San Paolo in Bianco, in partnership con la Cooperativa sociale SER.e N.A., che consente di inserire, nel gruppo dei, alcunicon alcuneche potranno così vivere un’esperienza importante di socialità e

