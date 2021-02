Benevento | ambiente | Europa Verde a confronto con Civico22

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Auspichiamo che le forze del centro-sinistra si presentino compatte e unite alle prossime elezioni amministrative” In un momento storico dove tutti hanno compreso l’importanza delle politiche ambientali, riteniamo giusto mettere a disposizione della società civile, programmi e competenze nel tavolo di centro sinistra. E’ con questo spirito che nella serata del 16 febbraio il rappresentante provinciale diAvv. Roberto Marino e il Consigliere Federale Nazionale dei Verdi Luigi Esposito hanno partecipato, congiuntamente al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, all’incontro promosso dal “Civico 22” per untra le diverse forze politiche e associative in ordine alle necessità ambientali della città die per l’intero Sannio. “...

...per salvaguardare la salute dei cittadini e tutelare l'circostante (Missione 2 " Rivoluzione verde e transizione ecologica). 3) Realizzazione del collegamento viario Caserta -(già ...... tra cui le Asl di Avellino e Salerno, gli ospedali Moscati di Avellino, San Pio die San Giovanni di Dio / Ruggi d'Aragona di Salerno. Nell'ambito di queste convenzioni, nel solo 2020, ...“Auspichiamo che le forze del centro-sinistra si presentino compatte e unite alle prossime elezioni amministrative” In un momento storico dove tutti hanno compreso l’importanza delle politiche ambient ...In un momento tanto drammatico e difficile per l’emergenza sanitaria ed economica in atto, i cittadini devono sapere di poter bere l’acqua proveniente dai propri rubinetti, evitando inutile spreco di ...