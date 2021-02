Auto, inizio d’anno drammatico: immatricolazioni UE -24% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le immatricolazioni di Auto in Europa hanno evidenziato un nuovo crollo all’inizio del 2021, dopo aver chiuso un anno piutosto drammatico, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, che ha avuto ripercussioni importanti sulle vendite. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto mensile dell’ACEA. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione europea dei produttori di Auto (ACEA), le immatricolazioni nella UE (EU 28) sono scese a gennaio del 24% su base annua, attestandosi a 726.491 unità. Nello stesso mese del 2019, il mercato aveva chiuso con oltre 956mila unità vendute. Includendo anche l’EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano una contrazione del del 25,7%. Nell’ambito della sola Eurozona (EU 14) le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lediin Europa hanno evidenziato un nuovo crollo all’del 2021, dopo aver chiuso un anno piutosto, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, che ha avuto ripercussioni importanti sulle vendite. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto mensile dell’ACEA. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione europea dei produttori di(ACEA), lenella UE (EU 28) sono scese a gennaio del 24% su base annua, attestandosi a 726.491 unità. Nello stesso mese del 2019, il mercato aveva chiuso con oltre 956mila unità vendute. Includendo anche l’EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano una contrazione del del 25,7%. Nell’ambito della sola Eurozona (EU 14) le ...

...delle vendite in dicembre che è stata naturalmente scontata all'inizio del 2021. 'In sintesi - secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - la situazione del mercato dell'auto ...

Sono passati 85 anni dalla presentazione della Mercedes-Benz 260D (W138), un modello poco noto, ma che rappresenta una pietra miliare nella storia dell’auto: la prima vettura di serie spinta da un mot ...

Perdita dei volumi a due cifre su quasi tutti i mercati - Stellantis secondo gruppo in Europa a due punti di quota di mercato da Volkswagen ...

