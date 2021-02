Australian Open 2021, programma semifinali donne 18 febbraio: orari Osaka-Williams e Muchova-Brady (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella sessione pomeridiana di giovedì 18 febbraio, non prima delle 4.00 italiane, la nipponica Naomi Osaka sfiderà la statunitense Serena Williams, ed a seguire la ceca Karolina Muchova affronterà la statunitense Jennifer Brady per un posto nella finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2021 di tennis. I match Osaka-Williams e Muchova-Brady degli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella sessione pomeridiana di giovedì 18, non prima delle 4.00 italiane, la nipponica Naomisfiderà la statunitense Serena, ed a seguire la ceca Karolinaaffronterà la statunitense Jenniferper un posto nella finale del tabellone di singolare femminile deglidi tennis. I matchdegliverranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il ...

