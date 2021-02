Aurora Ramazzotti diventa una Iena: ecco il suo primo servizio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti debutta come Iena nel programma Mediaset. Classica divisa con pantaloni e giacca nera, camicia bianca e cravatta bene annodata, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è pronta per il primo servizio della nuova stagione de Le Iene. Un servizio sulla presenza femminile nell’esecutivo Draghi, presentato sui social e da molti applaudito. Ma non senza qualche nota polemica da parte del pubblico della trasmissione. “L’Italia non è un paese per donne” è il titolo del primo servizio di Aurora Ramazzotti a “Le Iene”. La primogenita di Michelle Hunziker ha fatto il suo debutto ieri sera nel cast del programma di Davide Parenti. Aurora, in veste di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)debutta comenel programma Mediaset. Classica divisa con pantaloni e giacca nera, camicia bianca e cravatta bene annodata, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosè pronta per ildella nuova stagione de Le Iene. Unsulla presenza femminile nell’esecutivo Draghi, presentato sui social e da molti applaudito. Ma non senza qualche nota polemica da parte del pubblico della trasmissione. “L’Italia non è un paese per donne” è il titolo deldia “Le Iene”. Lagenita di Michelle Hunziker ha fatto il suo debutto ieri sera nel cast del programma di Davide Parenti., in veste di ...

