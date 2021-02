Antitrust | sanzione da sette milioni di euro a facebook Pratica scorretta sull’utilizzo dei dati degli utenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso diffuso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato:Ireland Ltd. eInc. non hanno ottemperato alla diffida di rimuovere ladeie non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta dall’Autorità L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 7diIreland Ltd. e la sua controllanteInc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018. In particolare, con tale decisione, l’Autorità aveva accertato cheinduceva ...

L'Autoritàha comminato unadi 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo dei dati ...a Facebook per 7 milioni. Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. non hanno ottemperato alla ... Per l', inoltre, le informazioni fornite da Facebook risultavano generiche e incomplete e ...l'Autoritá aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato dell'attività di raccolta ...L’Antitrust sanziona di nuovo Facebook per il trattamento “ingannevole” dei dati degli iscritti. Secondo l’authority, le società Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. non hanno “ot ...