Xbox Series X/S: Microsoft annuncia le cuffie wireless in arrivo il prossimo mese (Di martedì 16 febbraio 2021) Il mese prossimo Microsoft lancerà sul mercato nuove cuffie da gioco chiamate semplicemente "cuffie wireless per Xbox". Saranno compatibili con Xbox Series X/S, PC, Xbox One e dispositivi mobile tramite Bluetooth. È il primo paio di cuffie da gioco ufficiali di Microsoft da quello lanciato per Xbox One nel 2014. I preordini sono ora disponibili prima della pubblicazione sul mercato delle cuffie che avverrà il 16 marzo. "Gioca con un suono forte e chiaro grazie alle cuffie wireless per Xbox, circondandoti di tecnologie audio spaziali, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Le funzionalità ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Illancerà sul mercato nuoveda gioco chiamate semplicemente "per". Saranno compatibili conX/S, PC,One e dispositivi mobile tramite Bluetooth. È il primo paio dida gioco ufficiali dida quello lanciato perOne nel 2014. I preordini sono ora disponibili prima della pubblicazione sul mercato delleche avverrà il 16 marzo. "Gioca con un suono forte e chiaro grazie alleper, circondandoti di tecnologie audio spaziali, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X. Le funzionalità ...

