Vigilia di Porto-Juventus | le voci degli allenatori

(Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Pirlo e Sergio Coincencao hanno parlato in conferenza stampa alladi, gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 17 febbraio 2021 alle 21.di: cosa ha detto Pirlo? Dopo l’inopinata sconfitta in campionato rimediata a Napoli, lavuole voltare subito pagina e l’occasione migliore è senza dubbio il palcoscenico della Champions League che la mette di fronte un avversario ostico come il. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, che esordisce parlandoavversari: “Loro sono una squadra compatta, molto brava a difendersi e a stringersi con due linee da quattro. Stile Atletico Madrid. Servirà pazienza nel ...

...vedersela contro ildi Sergio Conceicao. Il tecnico dei bianconeri ha parlato della gara d'andata in programma mercoledì alle 21 all'Estadio do Dragao nella conferenza stampa della: "È ...Il portoghese tuttavia non si da per vinto, anzi: alladel match contro il, è pronto a riprovarci e carica la squadra, affidando ai social network il suo 'grido di battaglia: 'Ecco di ...(ANSA) – TORINO, 16 FEB – "Cristiano Ronaldo è speciale, non lo scopro di certo io: è una grande fortuna poter allenarsi e viverlo nel quotidiano per cogliere piccoli segreti che lo hanno portato a di ...Andrea Pirlo e Sergio Coincencao hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Juventus, gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 17 febbraio ...