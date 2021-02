Videogiochi per PC è boom di vendite negli USA anche grazie al lockdown causa Coronavirus (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno incredibilmente di successo per l'industria dei Videogiochi, compresi i PC. Il gruppo NPD ha pubblicato un report secondo il quale la spesa totale per hardware e accessori di gioco per PC negli USA ha raggiunto i 4,5 miliardi di dollari nel 2020, registrando un aumento del 62% rispetto al 2019 ed il doppio rispetto al 2017. Ogni categoria ha registrato praticamente una doppia crescita: cuffie da gioco, monitor e tastiere per PC hanno dato migliori risultati. NPD ha affermato inoltre che le entrate riguardanti gli accessori per PC sono aumentate dell'81% su basse annua. Come già registrato in altri settori, questo aumento è dovuto anche in parte alla situazione di emergenza sanitaria causa Coronavirus, che ha forzato molte persone ad un lockdown. "Le misure di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno incredibilmente di successo per l'industria dei, compresi i PC. Il gruppo NPD ha pubblicato un report secondo il quale la spesa totale per hardware e accessori di gioco per PCUSA ha raggiunto i 4,5 miliardi di dollari nel 2020, registrando un aumento del 62% rispetto al 2019 ed il doppio rispetto al 2017. Ogni categoria ha registrato praticamente una doppia crescita: cuffie da gioco, monitor e tastiere per PC hanno dato migliori risultati. NPD ha affermato inoltre che le entrate riguardanti gli accessori per PC sono aumentate dell'81% su basse annua. Come già registrato in altri settori, questo aumento è dovutoin parte alla situazione di emergenza sanitaria, che ha forzato molte persone ad un. "Le misure di ...

