Vandali in azione sulle linee bergamasche, tre corse soppresse (Di martedì 16 febbraio 2021) Tre corse soppresse a causa di atti Vandalici sulle linee bergamasche. Lo fa sapere Trenord, spiegando che una sulla linea Bergamo-Brescia è stata soppressa per la rottura di finestrini la corsa 10101 (Bergamo 13.42-14.36), mentre per la stessa ragione stato necessario chiudere e mettere in sicurezza una carrozza sul treno 10137 (Bergamo 17.06-Brescia 18.03). Sulla linea Milano-Bergamo via Carnate sono stati sostituite con bus in seguito ad atto Vandalico le corse 25879 (Milano Porta Garibaldi 21.31-Bergamo 22.40) e 25886 (Bergamo 22.20-Milano Porta Garibaldi 23.29). I convogli sono stati condotti in deposito per la manutenzione. Nel 2019 Trenord ha registrato oltre 9.500 atti Vandalici tra graffiti, sedili divelti e distrutti, ...

