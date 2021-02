Vaccino, Toscana: dosi Pfizer arrivate ai medici di famiglia per over 80 (Di martedì 16 febbraio 2021) È stata consegnata oggi, 16 febbraio, in Toscana, la nuova fornitura di 44mila e 460 dosi di Vaccino Pfizer-BioNTech, con il quale procede a pieno ritmo la campagna di vaccinazione, che da ieri coinvolge anche gli ultraottantenni. Dopo il V-day over 80 di ieri, prosegue la settimana di rodaggio per questo filone di vaccinazione, che vede in prima linea i medici di medicina generale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 febbraio 2021) È stata consegnata oggi, 16 febbraio, in, la nuova fornitura di 44mila e 460di-BioNTech, con il quale procede a pieno ritmo la campagna di vaccinazione, che da ieri coinvolge anche gli ultraottantenni. Dopo il V-day80 di ieri, prosegue la settimana di rodaggio per questo filone di vaccinazione, che vede in prima linea idina generale L'articolo proviene da Firenze Post.

cri90thepatriot : RT @BarbaraRaval: Toscana, #Prato. Eventi avversi dopo il vaccino. Febbre dopo il vaccino #Astrazeneca, nelle scuole record di assenze dei… - noitre32 : RT @BarbaraRaval: Toscana, #Prato. Eventi avversi dopo il vaccino. Febbre dopo il vaccino #Astrazeneca, nelle scuole record di assenze dei… - FirenzePost : Vaccino, Toscana: dosi Pfizer arrivate ai medici di famiglia per over 80 - Italpress : Vaccino, arrivate nuove dosi Pfizer ai medici di famiglia in Toscana - Mariang47614228 : RT @BarbaraRaval: Toscana, #Prato. Eventi avversi dopo il vaccino. Febbre dopo il vaccino #Astrazeneca, nelle scuole record di assenze dei… -