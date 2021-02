Superata quota 3 milioni di vaccinati. E' pressing per acquisti e produzione (Di martedì 16 febbraio 2021) Il numero non è sufficiente, dicono gli esperti. Per compensare la carenza di fiale distribuite, diverse Regioni, a partire dal Veneto, vorrebbero acquistare i vaccini in autonomia. L'altra soluzione, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il numero non è sufficiente, dicono gli esperti. Per compensare la carenza di fiale distribuite, diverse Regioni, a partire dal Veneto, vorrebbero acquistare i vaccini in autonomia. L'altra soluzione, ...

Vaccini, in Italia superata quota 3 milioni di dosi somministrate

Del totale, sino ad oggi, gli operatori sanitari e sociosanitari hanno usufruito di 2.063.001 somministrazioni di vaccino contro il coronavirus , mentre il personale non sanitario è arrivato a quota ...

Superata quota 3 milioni di vaccinati. E' pressing per acquisti e produzione

Il numero non è sufficiente, dicono gli esperti. Per compensare la carenza di fiale distribuite, diverse Regioni, a partire dal Veneto, vorrebbero acquistare i vaccini in autonomia. L'altra soluzione, ...

Vaccini, in Italia superata quota 3 milioni di dosi somministrate

Si tratta del dato aggiornato ad oggi, 16 febbraio 2021, presentato dal Governo e dal Ministero della Salute. Ecco poi la fascia d’età maggiormente coinvolta sin qui, che riguarda le persone che hanno ...

Del totale, sino ad oggi, gli operatori sanitari e sociosanitari hanno usufruito di 2.063.001 somministrazioni di vaccino contro il coronavirus , mentre il personale non sanitario è arrivato a...