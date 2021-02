Stasera tutto è possibile oggi 16 febbraio non va in onda: ecco perché e quando torna su Rai 2 (Di martedì 16 febbraio 2021) Cambio di palinsesto su Rai 2. Questa sera, martedì 16 febbraio, non andrà in onda il classico e divertente appuntamento con lo show Stasera tutto è possibile. Al suo posto la quarta e attesa puntata de La Caserma, il docu-reality di Rai 2 che sta appassionando i giovani (e non solo). Sembra non esserci una vera e propria spiegazione per questo cambio improvviso e inaspettato. Ma quando andrà in onda Stasera tutto è possibile? E’ questo quello che si chiedono in tanti e che non vedono l’ora di trascorrere una serata all’insegna del divertimento puro e delle risate. Lo show, condotto da Stefano De Martino, ritornerà su Rai 2 direttamente la prossima settimana, molto probabilmente con il solito appuntamento del lunedì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Cambio di palinsesto su Rai 2. Questa sera, martedì 16, non andrà inil classico e divertente appuntamento con lo show. Al suo posto la quarta e attesa puntata de La Caserma, il docu-reality di Rai 2 che sta appassionando i giovani (e non solo). Sembra non esserci una vera e propria spiegazione per questo cambio improvviso e inaspettato. Maandrà in? E’ questo quello che si chiedono in tanti e che non vedono l’ora di trascorrere una serata all’insegna del divertimento puro e delle risate. Lo show, condotto da Stefano De Martino, ritornerà su Rai 2 direttamente la prossima settimana, molto probabilmente con il solito appuntamento del lunedì ...

ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - annatrieste : Comunque. Mo' al di là di tutto a fare i regali Insigne è il TOP. Tutti quanti a San Valentino con i fiori e i ciuc… - blueeemoon_ : Comunque @_emilife mi ha fatto venir voglia di rivedere la fabbrica di cioccolato, quindi stasera me lo vedoooooooo… - imperozorzando_ : @jullss___ Io ho tempo a disposizione tutto stasera e domani che non lavoro! - FMartina1 : RT @lagana_riccardo: Anche stasera @Presa_Diretta e tutto il team di @IaconaRiccardo scrivono, per i cittadini, una pagina importante di #s… -