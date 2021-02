"Speranza? Non lo invidio dopo un anno sotto pressione. Il Cts? Va rinforzato" (Di martedì 16 febbraio 2021) “Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo. Ma non è possibile che ci siano medici che dicono una cosa e altri che dicono l’opposto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Radio Capital, aggiungendo come “il Cts è da rimpolpare, rinforzare con energie nuove e idee nuove. Conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in Tv ma lo combattono da una corsia di ospedale”. “C’è un momento”, spiega Salvini, “in cui bisogna deporre l’ascia di guerra dei partiti, lavorare insieme e parlare di salute e occupazione. Andiamo oltre alle etichette, altrimenti non avrei mai votato Draghi il banchiere”. Poi, sulla caratterizzazine delle forze politiche aggiunge: “Mica è un insulto europeista, sovranista, fascista.. sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) “ha vissuto un, non lo, cercheremo di sostenerlo. Ma non è possibile che ci siano medici che dicono una cosa e altri che dicono l’opposto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Radio Capital, aggiungendo come “ilè da rimpolpare, rinforzare con energie nuove e idee nuove. Conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in Tv ma lo combattono da una corsia di ospedale”. “C’è un momento”, spiega Salvini, “in cui bisogna deporre l’ascia di guerra dei partiti, lavorare insieme e parlare di salute e occupazione. Andiamo oltre alle etichette, altrimenti non avrei mai votato Draghi il banchiere”. Poi, sulla caratterizzazine delle forze politiche aggiunge: “Mica è un insulto europeista, sovranista, fascista.. sono ...

