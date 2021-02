“Sei in finale!”. GF Vip, lo annuncia Alfonso Signorini in diretta. Applausi senza fine (Di martedì 16 febbraio 2021) Il GF Vip 5 è tornato in onda con la quarantesima puntata. Alfonso Signorini ha iniziato questo appuntamento ripercorrendo i momenti più importanti trascorsi dai concorrenti in questi giorni. In particolare, oltre alla svolta avvenuta tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il conduttore ha fatto notare la frattura che si è creata nel gruppo dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Ed è stata proprio quest’ultima la protagonista della prima fase di questa puntata. Ma prima il padrone di casa ha deciso di fare un discorso importante ai gieffini, a cui anticipa che si ritroveranno un po’ tutti a mettere le amicizie create nel reality in secondo piano per il gioco. Dopo di che, ha chiuso il televoto che vedeva Tommaso Zorzi, Rosalinda e Andrea Zelletta giocarsi il terzo posto nella finale. Ed ecco che si è tornati a parlare della Ruta. L’ex concorrente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Il GF Vip 5 è tornato in onda con la quarantesima puntata.ha iniziato questo appuntamento ripercorrendo i momenti più importanti trascorsi dai concorrenti in questi giorni. In particolare, oltre alla svolta avvenuta tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il conduttore ha fatto notare la frattura che si è creata nel gruppo dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Ed è stata proprio quest’ultima la protagonista della prima fase di questa puntata. Ma prima il padrone di casa ha deciso di fare un discorso importante ai gieffini, a cui anticipa che si ritroveranno un po’ tutti a mettere le amicizie create nel reality in secondo piano per il gioco. Dopo di che, ha chiuso il televoto che vedeva Tommaso Zorzi, Rosalinda e Andrea Zelletta giocarsi il terzo posto nella finale. Ed ecco che si è tornati a parlare della Ruta. L’ex concorrente, ...

forumJuventus : Quando sei in finale di #CoppaItalia per la ventesima volta ???????? - vogliotrichechi : RT @RacheleArcangel: Francesco: «Tommaso è in finale e lì siamo a posto. Ora devono andare in finale Andrea e Stefania». Fra sei certezza.… - notamovie_ : RT @RacheleArcangel: Francesco: «Tommaso è in finale e lì siamo a posto. Ora devono andare in finale Andrea e Stefania». Fra sei certezza.… - prettyplume_ : RT @RacheleArcangel: Francesco: «Tommaso è in finale e lì siamo a posto. Ora devono andare in finale Andrea e Stefania». Fra sei certezza.… - mirco97438130 : RT @edoruta: “Ma quello è il letto degli eliminati” Dayane: “iScaramanzia isti cazzu, io torno a casa mia. Vedi, il disegno della mia baby.… -