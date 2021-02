Sci alpino, Mondiali: tabellone parallelo donne. Le avversarie delle azzurre (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato appena rilasciato il tabellone del parallelo femminile dei Mondiali di Cortina 2021, che andrà in scena alle ore 14:00 con Federica Brignone e Marta Bassino tra le qualificate e Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami tra le escluse eccellenti. La slovacca è uscita alla quarta porta, la svizzera è stata troppo lenta sulla pista rossa. I migliori tempi sono stati sul tracciato blu dell’altra elvetica Wendy Holdener e su quello rosso della slovena Mela Hrovat, che sarà l’avversaria di Marta Bassino, andata vicinissima a uscire, rimanendo ottava sul percorso blu davanti a Lara Della Mea. Fuori anche Laura Pirovano, ma in modo netto. C’è il rischio di un derby azzurro ai quarti di finale, dal momento che Federica Brignone e Bassino sono andate a finire nell’ultimo spicchio di tabellone. Tutto tornerà in gioco nel primo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) E’ stato appena rilasciato ildelfemminile deidi Cortina 2021, che andrà in scena alle ore 14:00 con Federica Brignone e Marta Bassino tra le qualificate e Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami tra le escluse eccellenti. La slovacca è uscita alla quarta porta, la svizzera è stata troppo lenta sulla pista rossa. I migliori tempi sono stati sul tracciato blu dell’altra elvetica Wendy Holdener e su quello rosso della slovena Mela Hrovat, che sarà l’avversaria di Marta Bassino, andata vicinissima a uscire, rimanendo ottava sul percorso blu davanti a Lara Della Mea. Fuori anche Laura Pirovano, ma in modo netto. C’è il rischio di un derby azzurro ai quarti di finale, dal momento che Federica Brignone e Bassino sono andate a finire nell’ultimo spicchio di. Tutto tornerà in gioco nel primo ...

I Mondiali disci di Cortina, le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone si sono qualificate tra le migliori 16 atlete che parteciperanno dalle ore 14 agli ottavi di finale del gigante parallelo ...

Brava quanto sfortunata Lara Della Mea all'esordio nei Mondiali di sci alpino di Cortina . La 22enne tarvisiana è stata impegnata nelle qualificazioni del Parallelo, con accesso alla finale delle 14 di sedici atleti, le prime otto delle due piste. Ebbene Lara è ...

Covid, Speranza decide lo stop allo sci fino al 5 marzo. Piste aperte anche in Spagna (Sierra Nevada) dove però possono sciare solamente i residenti, senza nemmeno la possibilità di spostamenti tra re ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo per il momento il nostro live. Appuntamento alle ore 14.00 con le sfide della fase ad eliminazione diretta. 10.30: I qualificati Gruppo BLU: Fabio G ...

