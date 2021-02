Quattro città finiscono in zona rossa: firmata l’ordinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) "Ho ricevuto comunicazione dalla Regione che da domani ci saranno zone rosse". Così aveva annunciato all'Ansa il prefetto di Attilio Visconti della decisione per il comune in seguito al focolaio scoppiato nel paese dove sono stati registrati 580 contagi da Covid-19, dei quali 137 solo nell'ultima settimana. Questo l'incipit del post pubblicato sulla pagina Facebook del governatore lombardo, a cui si aggiunge: "Inoltre con l’ordinanza si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne". L'ordinanza resterà valida per una settimana, ovvero fino a mercoledì 24 febbraio. "Il Presidente della Regione – sentito il ministro della Salute – ha stabilito con una ordinanza che nei ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 febbraio 2021) "Ho ricevuto comunicazione dalla Regione che da domani ci saranno zone rosse". Così aveva annunciato all'Ansa il prefetto di Attilio Visconti della decisione per il comune in seguito al focolaio scoppiato nel paese dove sono stati registrati 580 contagi da Covid-19, dei quali 137 solo nell'ultima settimana. Questo l'incipit del post pubblicato sulla pagina Facebook del governatore lombardo, a cui si aggiunge: "Inoltre consi dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne". L'ordinanza resterà valida per una settimana, ovvero fino a mercoledì 24 febbraio. "Il Presidente della Regione – sentito il ministro della Salute – ha stabilito con una ordinanza che nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Quattro città Colpo alla Bnl di piazza S.Oronzo, la svolta: quattro arresti. LA RICOSTRUZIONE DEL FURTO

... con l'identificazione e l'arresto all'alba dei quattro presunti moderni Lupin, sono partite quindi dall'antefatto: gli agenti hanno inziato a visionare le telecamere di sorveglianza della città ...

Rinasce la Gazzetta di Gaeta

... rispetto per la memoria storica: sono alcune delle ragioni che hanno spinto quattro intraprendenti ... La rivista sarà disponibile nelle edicole e nelle librerie della città. Partner del progetto ...

