Polignano a Mare | il ristoratore Pasquale Tuccino chiede l’eutanasia | “La Sla è bastarda e l’assistenza è inadeguata Vivere così è un’agonia”

(Di martedì 16 febbraio 2021), malato di Sla denuncia cure inadeguate eCentrone, famoso per il suo ristorante di pesce da(Bari), è malato di Sla da 13 anni e da 9 riceve la ventilazione assistita. Stanco dire invano cure e servizi migliori ora. L’uomo si è appellato direttamente all’assessore pugliese alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e al governatore Michele Emiliano nominandoli “esecutori” della sua volontà. “Come fece Dj Fabo con Marco Cappato“, scrive il60enne in un post su Facebook. Il post Facebook diCentrone “La malattia – scrive il famoso ...

... Filippo Anelli, che è anche Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), presta la voce, affinché arrivi nelle sedi opportune, al noto ristoratore di, ...... Pasquale Tuccino Centrone, il ristoratore dimalato di Sla da 13 anni e da 9 in ventilazione assistita, ha chiesto l'eutanasia nominando l'assessore pugliese alla Sanità, Pier Luigi ...Lo rende noto il presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, che anche Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ...(ANSA) - BARI, 16 FEB - Stanco di continuare a chiedere invano per sé e per altri ammalati Sla un'assistenza infiermieristica a domicilio "stabile e duratura", Pasquale Tuccino Centrone, il ristorator ...