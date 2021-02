Perché Draghi è un leader (Di martedì 16 febbraio 2021) Draghi risente, anche, positivamente dell’effetto contrasto. Se siamo abituati al buio anche uno spiraglio di luce può sembrare improvvisamente una giornata radiosa. Ci si chiede se Draghi sia un politico. La definizione formale di politica è: “Il termine deriva dal greco antico e attiene alla polis, la città stato, con sottinteso tèche, arte e tecnica”. Quindi la politica significa tecnica di governo della città. Quindi il leader politico è qualcuno che possiede la capacità di fare bene a servizio del cittadino e dello stato. Questo implica necessariamente conoscenze, abilità e atteggiamenti di e per il valore. Io penso quindi che il leader politico di alto livello debba, prima di tutto, saper pensare e che il suo pensiero fecondi in modo vantaggioso la sua, e di altri, azione. Significhi saper governare la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021)risente, anche, positivamente dell’effetto contrasto. Se siamo abituati al buio anche uno spiraglio di luce può sembrare improvvisamente una giornata radiosa. Ci si chiede sesia un politico. La definizione formale di politica è: “Il termine deriva dal greco antico e attiene alla polis, la città stato, con sottinteso tèche, arte e tecnica”. Quindi la politica significa tecnica di governo della città. Quindi ilpolitico è qualcuno che possiede la capacità di fare bene a servizio del cittadino e dello stato. Questo implica necessariamente conoscenze, abilità e atteggiamenti di e per il valore. Io penso quindi che ilpolitico di alto livello debba, prima di tutto, saper pensare e che il suo pensiero fecondi in modo vantaggioso la sua, e di altri, azione. Significhi saper governare la ...

NicolaPorro : Per @Capezzone, la generosità di Salvini – che ha messo l’interesse dell’Italia davanti a quello del suo partito -… - riotta : Mi pare già chiaro nella infosfera italiana chi si accibge a sabotare il governo Draghi, oltre ai soliti noti, e su… - petergomezblog : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis dopo aver ottenuto il via libera di Draghi… - clawin8 : RT @BlackOutTotale: #Draghi ha scelto come capo di gabinetto #AntonioFuniciello. Perché ha bloccato migliaia e migliaia di utenti (io compr… - ClaremontGiddy : RT @Potemkin959: Vogliono reintrodurre il patto di stabilità Perchè Draghi è venuto a fare il keynesiano, come dice Liturri 'Sarà clemente'… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Draghi Bandi e fondi per la ripartenza in Puglia. Ma a spese di chi?

Come ripartiremo? Mario Draghi (credits: World Economic Forum - Flickr: Mario Draghi) Questi fondi ... Perché, nel frattempo hanno chiuso migliaia attività solo in Puglia, lasciando per strada decine di ...

Cullin scrive al presidente Mario Draghi: 'Teatri chiusi, ma in aereo troppa gente'

'Caro presidente Draghi - esordisce Cullin - . Le scrivo per raccontarle un episodio spiacevole che ... credo di avere un dono e ringrazio ogni giorno perché son riuscito a farlo diventare il mio ...

Mattarella chiama Draghi e si appella ai partiti: «Ora un governo di alto profilo» Il Sole 24 ORE Come ripartiremo? Mario(credits: World Economic Forum - Flickr: Mario) Questi fondi ..., nel frattempo hanno chiuso migliaia attività solo in Puglia, lasciando per strada decine di ...'Caro presidente- esordisce Cullin - . Le scrivo per raccontarle un episodio spiacevole che ... credo di avere un dono e ringrazio ogni giornoson riuscito a farlo diventare il mio ...