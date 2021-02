Pattinaggio artistico | per i Mondiali di Stoccolma si applicherà la “bolla” olandese

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) Prosegue il lavoro dell’International Skating Union in vista dei Campionati2021 di, regolarmente pianificati a(Svezia) dal 22 al 26 marzo 2021. Proprio per garantire la giusta sicurezza sanitaria a tutti i protagonisti coinvolti l’organizzazione dell’evento, di concerto con la Federazione Internazionale, ha pensato di attuare la modalità della “” già collaudata per le competizioni principali di speed skating andate in scena ad Heerenveen (Olanda) e che sarà utilizzata anche per la rassegna iridata di short track, in scena sempre in Olanda, a Dordrecht, dal 5 al 7 marzo. Ad annunciare la notizia è stato il Presidente dell’ISU Jan Dijkema ai microfoni della testata russa RIA Novosti. Stando al modello già testato, tutti gli addetti ai lavori effettueranno ...