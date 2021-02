Myanmar: al via in segreto processo contro Aung San Suu Kyi (Di martedì 16 febbraio 2021) Naypyidaw, 16 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via in segreto il processo a porte chiuse contro l'ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi, imputata insieme all'ex presidente U Win Myint, deposto insieme a lei dopo il golpe militare di due settimane fa, rende noto il New York Times. L'avvocato difensore non era stato avvertito dell'inizio del processo e quando è riuscito ad arrivare in tribunale l'udienza, durata meno di un'ora, era già conclusa. Aung San Suu Kyi è stata accusata di aver violato le restrizioni sulle importazioni, dopo che nella sua residenza è stato trovato un walkie talkie e altro materiale straniero, e le norme sulla gestione delle catastrofi naturali, per aver interagito con un gruppo di persone durante l'epidemia. Rischia di essere condannata fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Naypyidaw, 16 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via inila porte chiusel'ex leader delSan Suu Kyi, imputata insieme all'ex presidente U Win Myint, deposto insieme a lei dopo il golpe militare di due settimane fa, rende noto il New York Times. L'avvocato difensore non era stato avvertito dell'inizio dele quando è riuscito ad arrivare in tribunale l'udienza, durata meno di un'ora, era già conclusa.San Suu Kyi è stata accusata di aver violato le restrizioni sulle importazioni, dopo che nella sua residenza è stato trovato un walkie talkie e altro materiale straniero, e le norme sulla gestione delle catastrofi naturali, per aver interagito con un gruppo di persone durante l'epidemia. Rischia di essere condannata fino a ...

