Medagliere Mondiali biathlon 2021 | Norvegia sempre al comando | Italia ancora a secco

(Di martedì 16 febbraio 2021) Idisi disputano in Slovenia, a Pokljuka, fino a domenica 21 febbraio. Saranno dodici i titoli iridati in palio, cinque per genere più due a squadre miste. Prima settimana con cinque prove, seconda con sette gare. Laapre vincendo la staffetta mista, davanti ad Austria e Svezia. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna iridata.# Paese O A B T 13 0 2 5 2 Francia 1 2 2 5 3 Svezia 1 2 1 4 4 Rep. Ceca 1 0 0 1 4 Austria 0 2 0 2 5 Bielorussia 0 0 1 1 # Totale 6 6 6 18 Foto: LaPresse

