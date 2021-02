Marta Bassino oro Mondiale a Cortina 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Marta Bassino oro Mondiale. Prima medaglia, la più importante, per la Nazionale azzurra alla manifestazione in corso a Cortina Un grande successo: Marta Bassino oro Mondiale nel parallelo a pari merito con l’austriaca Liensberger; questo il chiarimento della Fis dopo che al traguardo era stata annunciata come vincitrice solo l’azzurra. L’oro nel gigante parallelo femminile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa del mondo di sci, al via la nuova stagione Sci alpino a porte chiuse, si prepara così l’annata 2020/21 Valanga rosa a Soelden, ed è subito podio azzurro Mondiali a Cortina 2021, tutto pronto in sicurezza Cortina ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 16 febbraio 2021)oro. Prima medaglia, la più importante, per la Nazionale azzurra alla manifestazione in corso aUn grande successo:oronel parallelo a pari merito con l’austriaca Liensberger; questo il chiarimento della Fis dopo che al traguardo era stata annunciata come vincitrice solo l’azzurra. L’oro nel gigante parallelo femminile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coppa del mondo di sci, al via la nuova stagione Sci alpino a porte chiuse, si prepara così l’annata 2020/21 Valanga rosa a Soelden, ed è subito podio azzurro Mondiali a, tutto pronto in sicurezza...

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ?? Marta Bassino si aggiudica il parallelo di #Cortina2021! ???? RT per Super Mart… - Eurosport_IT : MARTA BASSINO È OROOOOO!!!! ???? Primo parallelo in un mondiale di sci e noi ci siamo con Marta Bassino, è storia! ??… - Coninews : ?? SUPER BASSINO ?? Ai Mondiali di #Cortina2021 Marta #Bassino è ORO nel parallelo! ?? - Robertoro80 : RT @Coninews: Entrata nel tabellone finale con l'ultimo tempo utile, Marta #Bassino vince in rimonta una sfida dopo l'altra fino ad arrivar… - MassimodeFavari : RT @Albe_1964: Marta #Bassino #MartaBassino non è nemmeno nei TT, per quel che valgono (infinitamente meno della sua impresa). https://t.co… -