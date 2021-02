Marta Bassino Oro ai mondiali di Cortina (Di martedì 16 febbraio 2021) Un parallelo veramente incredibile quello di oggi a Cortina. Marta Bassino oro nel parallelo e nuova campionessa del mondo. Marta Bassino Oro: come ha vinto il parallelo? Una gara veramente da fiato sospeso, in cui la cuneese ha fatto una serie rimonte incredibili, prima con la Brignone e poi con la Worley, fino alla finale con la Liensberger. Finalmente portiamo a casa la prima medaglia azzurra da questi mondiali di Cortina. Marta Bassino è la nuova campionessa del mondo. La cuneese che in finale conclude ex aequo con Katharina Liensberger, ma porta a casa il titolo grazie al miglior tempo nella run decisiva. Stessa cosa successa nella semifinale contro Tessa Worley, e nei quarti con Federica Brignone. L'articolo proviene ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Un parallelo veramente incredibile quello di oggi aoro nel parallelo e nuova campionessa del mondo.Oro: come ha vinto il parallelo? Una gara veramente da fiato sospeso, in cui la cuneese ha fatto una serie rimonte incredibili, prima con la Brignone e poi con la Worley, fino alla finale con la Liensberger. Finalmente portiamo a casa la prima medaglia azzurra da questidiè la nuova campionessa del mondo. La cuneese che in finale conclude ex aequo con Katharina Liensberger, ma porta a casa il titolo grazie al miglior tempo nella run decisiva. Stessa cosa successa nella semifinale contro Tessa Worley, e nei quarti con Federica Brignone. L'articolo proviene ...

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ?? Marta Bassino si aggiudica il parallelo di #Cortina2021! ???? RT per Super Mart… - Eurosport_IT : MARTA BASSINO È OROOOOO!!!! ???? Primo parallelo in un mondiale di sci e noi ci siamo con Marta Bassino, è storia! ??… - Coninews : ?? SUPER BASSINO ?? Ai Mondiali di #Cortina2021 Marta #Bassino è ORO nel parallelo! ?? - tribuna_treviso : [CORTINA 2021] Marta Bassino vince la medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 nel gigante parallel… - abollis : RT @Eurosport_IT: MARTA BASSINO È OROOOOO!!!! ???? Primo parallelo in un mondiale di sci e noi ci siamo con Marta Bassino, è storia! ????????… -