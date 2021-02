Mafia a Gela | sequestrati beni per 68 milioni ai proprietari della Lucauto

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Gela

Beni per complessivi 68 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia, e dalla Guardia di finanza di Caltanissetta a tre imprenditori didei settori del commercio di autovetture e immobiliare. Destinatari del provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale nisseno, su proposta della locale Dda, sono Antonio ...Leggi notizie correlate Sotto sequestro l'impero degli imprenditori Luca di, auto di lusso e immobiliari: sequestro da 68 milioni ai Luca Neonato muore in ospedale per un'infezione: aperta ...Tre decreti di sequestro di beni nei confronti di Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Antonio Luca, imprenditori di Gela proprietari della Lucauto.Sono stati sequestrati beni per complessivi 68 milioni di euro dalla Dia e dalla guardia di finanza di Caltanissetta a tre imprenditori di Gela dei settori del commercio di autovetture e immobiliare.