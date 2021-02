Le «bimbe» di Mario Draghi e gli altri profili social (non ufficiali)

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 febbraio 2021) Non ha Twitter, non ha Facebook, nemmeno Instagram: il presidente incaricato Mario Draghi non ha nessun account social, eppure è ovunque. Il web si è riempito di meme appena il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha affidato l’incarico e, mentre l’ex numero uno della BCE ha avviato le consultazioni per verificare la possibilità di formare un nuovo governo, sono nate decine di pagine fan non ufficiali dedicate a lui. I suoi primi grandi sostenitori? «Bimbe» e «bimbi» (nella gallery sopra gli account da seguire).