Governo, in attesa di fiducia febbrili trattative in corso su sottosegretari (Di martedì 16 febbraio 2021) "I sottosegretari? Sta girando di tutto". Così, in attesa del voto di fiducia in Senato, un diretto interessato fotografa la trattativa in corso per assegnare i posti di sottoGoverno dell'esecutivo Draghi. In queste ore, in effetti, dietro le quinte sono in atto febbrili trattative per confezionare il puzzle che il presidente del Consiglio vorrebbe comporre entro la settimana per poi dedicarsi all'attività di Governo. I posti da assegnare sono 36 e le parti da accontentare molte. Per quanto riguarda le forze nuove entrate, la Lega punta innanzitutto a piazzare due persone all'Interno e alla Giustizia.In questo caso i nomi che circolano sono quelli di Stefano Candiani al Viminale e di Giulia Bongiorno a via Arenula. Il Carroccio potrebbe poi ottenere ...

