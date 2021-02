Governo Draghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia (Di martedì 16 febbraio 2021) Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, domani in aula a palazzo Madama. L’ex presidente della Camera, infatti, è tutt’ora all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus, come da lui stesso detto a ‘L’aria che tira’ su La7 lo scorso 12 febbraio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Il senatore Pier Ferdinando, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario, nonlaal presidente del Consiglio, domani in aula a palazzo Madama. L’ex presidente della Camera, infatti, è tutt’ora all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus, come da lui stesso detto a ‘L’aria che tira’ su La7 lo scorso 12 febbraio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - Fedex546 : RT @Gitro77: Un plastico esempio di come il Governo Draghi difenderà l'interesse nazionale... ?????? - Jenni79430950 : RT @BindiTony: ++GIUDA SENZA STELLE++ ! MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO VERRÀ DATA LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI! #TuPuzzi -