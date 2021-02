Governo Draghi | Barbara Lezzi chiede un nuovo voto su Rousseau

(Di martedì 16 febbraio 2021) Cristina Martelli, senatrice del M5S,unsu. Restano agitate le acque in casa M5s in vista deldi fiducia di mercoledì sulDragi. Un appello “al Capo Politico pro tempore o in sua vece al Garante” perre, tra l’altro, unsuè comparsa in rete. Sil’immediata apertura di una discussione super poter valutare, tra l’altro, sull’ “immediata nuova consultazione, che ponga gli iscritti nella possibilità di esprimersi sulla base di un quesito onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del Movimento 5 Stelle nel...

... che ponga gli iscritti nella possibilità di esprimersi sulla base di un quesito onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del Movimento 5 Stelle nel, e quindi una chiara ...Il tentativo dei segretari al momento "maggiorenti" del(in attesa di capire il M5s con ... anche per non lasciare l'iniziativa politica "solo" al Premier Mario: " Abbiamo parlato di ...Mario Draghi ha tempo fino al 5 marzo, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore, per decidere la nuova strategia. Al momento, a dispetto degli allarme di Walter Ricciardi, si esclude il lockdown to ...Seduta fiacca per i mercati europei. A Milano in attesa della fiducia a Draghi rallentano le banche, ma lo spread rimane ai minimi dal 2015. Il Covid brucia gli utili di Glencore e Bridgestone ma le s ...