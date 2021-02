Football Rock Live | calciatori e cantanti a sostegno della disabilità

(Di martedì 16 febbraio 2021)è il concerto evento che unisce sullo stesso palcoinOnlus Insuperabili. Ilsi terrà a Milano il 24 agosto 2021 L’estate milanese ha già un appuntamento imperdibile. Si tratta del, un concerto evento che per la prima volta unirà sullo stesso palco. La serata a colpi di duetti emozionanti si terrà il prossimo 24 agosto a Milano. L’evento è prodotto e organizzato da Lions H Group insieme ad Edizioni Corniglia. Tra i principali partner dell’evento anche Top Eleven Management, EHappen, Cb Digital e Insuperabili Onlus....

iWebRadio : Football Rock Live: il 24 agosto si terrà a Milano la prima edizione del concerto-evento che unisce calciatori e ca… - RevenewsI : prossimo 24 Agosto prenderà vita la prima edizione di #FootballRockLive, concerto-evento unirà per la prima volta s… - SMSNEWSOFFICIAL : Il prossimo 24 Agosto prenderà vita a Milano la prima edizione di Football Rock Live che unirà per la prima volta s… - MondoTV241 : Football Rock Live, calciatori e cantanti insieme su uno stesso grande palco a sostegno della Onlus INSUPERABILI… - Suoni_Distorti : FOOTBALL ROCK LIVE: il concerto-evento dell’anno, ad Agosto 2021 a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Football Rock

Insieme su un palco calciatori e cantanti per beneficenza. Il prossimo 24 agosto si terrà la prima edizione diLive, l'unico concerto - evento che unirà su uno stesso palco calciatori e cantanti in duetti emozionanti con finalità charity. L'evento, nato dall'idea dell'agente sportivo Helga Leoni ...online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Oggi si parla di: Federica Carta, Margherita Vicario, Il Tre, Mondo Marcio,, sangiovanni e Piero ...Il prossimo 24 agosto in programma la prima edizione di Football Rock Live: parte del ricavato sarà devoluto alla onlus 'Insuperabili' ...La nuova comedy debutterà questa sera negli Stati Uniti su NBC. Prima di diventare un wrestler professionista e l'attore di film d'azione che tutti conosciamo, Dwayne Johnson era un ragazzino con tant ...