“Di irreversibile c’è solo la morte”: Salvini si sveglia con l’euro di traverso (Di martedì 16 febbraio 2021) La svolta europeista di Salvini oggi ha avuto una battuta di arresto? Oggi il leader della Lega, intervistato da Myrta Merlino a L’aria che tira ha risposto così a una domanda su una famosa frase del neo presidente del Consiglio Mario Draghi che nel febbraio del 2017 dichiarò “the euro si irrevocable”. Il Capitano invece la pensa in un altro modo: “Euro irreversibile? C’è solo la morte di irreversibile”. La strategia di Salvini è abbastanza chiara: tenere il piede in due staffe, come ha spiegato oggi Carmelo Lopapa su Repubblica, tentando di rendere la Lega “di lotta e di governo”. Non è un caso se proprio ieri il ministro Garavaglia ha attaccato l’ordinanza con cui Speranza ha chiuso gli impianti di sci dicendo che “è colpa del governo”. E non è un caso se poche ore dopo invece il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La svolta europeista dioggi ha avuto una battuta di arresto? Oggi il leader della Lega, intervistato da Myrta Merlino a L’aria che tira ha risposto così a una domanda su una famosa frase del neo presidente del Consiglio Mario Draghi che nel febbraio del 2017 dichiarò “the euro si irrevocable”. Il Capitano invece la pensa in un altro modo: “Euro? C’èladi”. La strategia diè abbastanza chiara: tenere il piede in due staffe, come ha spiegato oggi Carmelo Lopapa su Repubblica, tentando di rendere la Lega “di lotta e di governo”. Non è un caso se proprio ieri il ministro Garavaglia ha attaccato l’ordinanza con cui Speranza ha chiuso gli impianti di sci dicendo che “è colpa del governo”. E non è un caso se poche ore dopo invece il ...

borghi_claudio : Che tristezza il mestiere del giornalista oggi: costretto a dover fare un titolo per un'ovvietà. Nemmeno il sesterz… - Agenzia_Ansa : Salvini: 'L'euro? Solo la morte è irreversibile'. Botta e risposta con Zingaretti. Draghi prepara il discorso alle… - babyspettri : RT @borghi_claudio: Che tristezza il mestiere del giornalista oggi: costretto a dover fare un titolo per un'ovvietà. Nemmeno il sesterzio d… - AdrianaSpappa : L'euro è irreversibile? #Salvini: 'c'è solo la morte di irreversibile' ?? Se questo è un europeista ???????… - popoloZeta : RT @borghi_claudio: Che tristezza il mestiere del giornalista oggi: costretto a dover fare un titolo per un'ovvietà. Nemmeno il sesterzio d… -