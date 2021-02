Dayane Mello, è rottura con Rosalinda Cannavò? Un gesto forte (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arriva inaspettata quella che sembra essere una rottura tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, due amiche che adesso sembrano in crisi. Purtroppo sembra esserci un momento di grande difficoltà tra due concorrenti del Grande Fratello vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, amiche per la pelle, che adesso sarebbero giunte ad una rottura forte. Ieri è Leggi su youmovies (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arriva inaspettata quella che sembra essere unatra, due amiche che adesso sembrano in crisi. Purtroppo sembra esserci un momento di grande difficoltà tra due concorrenti del Grande Fratello vip,, amiche per la pelle, che adesso sarebbero giunte ad una. Ieri è

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - be_brave07 : RT @nightjauregui23: Quindi: - riceve una diffida dal fidanzato - fa una figura di merda intercontinentale - litiga con l'unica persona che… - wakeua : RT @choriflettutoh: Dayane Mello non poteva che avere un'amica iconica come Soleil Sorge e viceversa - Dayane_mello_ : @ChiaraAgus20 Ma vedi come tratta Dayane? Come le rinfaccia le cose? Come la fa passare da stronza.. dai su -