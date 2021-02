Dal 1° marzo vecchi Pin in soffitta | Spid | Cie e Cns aprono le porte a tutti i siti della Pa

RaiRadio2 : Otto anni fa @mengonimarco vinceva #Sanremo2013 con 'L'essenziale' ?? Siamo la Radio Ufficiale del Festival di… - RaiRadio2 : E ci sei adesso tu, a dare un senso ai giorni miei ?? Il #15febbraio di 35 anni fa, @RamazzottiEros vinceva… - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - Giovanni7769 : RT @sabrina__sf: Dal 5 marzo i bambini dai 6 agli 11 anni potranno andare a scuola senza mascherina. Piccola ma significativa vittoria ?? - ParmaPsi : RT @RegioneER: #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZIONI. Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal marzo

Agenzia ANSA

Il 28Qatar parte la nuova stagione del Motomondiale. E nel giorno in cui Valentino Rossi spegne 42 candeline, è partita anche il 2021 dello Sky Racing Team VR46 . Otto anni di successi, ma per la ...Ne mancano quindi 12 milioni, da consegnare e somministrare in 43 giorni prima del 31: cioè ... Si attende solo l'autorizzazionegoverno perch ad oggi comprarsi da soli i vaccini non è ...Il 31 marzo si inaugura il nuovo concorso per diventare astronauti dell’Agenzia spaziale europea. Particolare attenzione all'inclusività, per superare le differenze di genere e cominciare a studiare l ...ASCOLI PICENO, 16 FEB - Il regista ascolano Giuseppe Piccioni torna a girare nella sua città di origine, dove aveva ambientato Il grande Blek (1987). A partire dal 15 marzo 2021 la città di Ascoli Pic ...