Covid, un test del respiro in 3 minuti permetterà di sapere se si è positivi e quanto si è contagiosi (Di martedì 16 febbraio 2021) Un test respiratorio della durata di 3 minuti consentirà di comprendere se una persona è positiva al Covid-19 e rilevare il suo eventuale livello di contagiosità. A sviluppare il “test del respiro” è stata una società biomedica australiana, GreyScan, che ora attende il via libera dagli enti regolatori e i finanziamenti governativi con l’obiettivo di poter avviare una produzione di massa entro la fine del 2021. Il test del respiro potrà essere usato in aeroporti, strutture per anziani e in altri luoghi specifici, per determinare se le persone abbiano contratto il virus, come riporta il Messaggero. Lo strumento potrà inoltre essere modificato per individuare eventuali varianti del Covid. “Siamo ancora ai test di ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) Unrespiratorio della durata di 3consentirà di comprendere se una persona è positiva al-19 e rilevare il suo eventuale livello dità. A sviluppare il “del” è stata una società biomedica australiana, GreyScan, che ora attende il via libera dagli enti regolatori e i finanziamenti governativi con l’obiettivo di poter avviare una produzione di massa entro la fine del 2021. Ildelpotrà essere usato in aeroporti, strutture per anziani e in altri luoghi specifici, per determinare se le persone abbiano contratto il virus, come riporta il Messaggero. Lo strumento potrà inoltre essere modificato per individuare eventuali varianti del. “Siamo ancora aidi ...

