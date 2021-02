Covid | Bertolaso per Arcuri? No di Fontana | “Sta qui in Lombardia”

Affaritaliani : Attilio Fontana a tutto campo si toglie qualche sassolino dalla scarpa... / LEGGI #16febbraio #Lombardia #Fontana… - Affaritaliani : 'Mi fido di più di questo Governo Bertolaso a Roma? No, resta qui' - AuraZacchi : #Vaccini, #Lombardia: la regione più colpita dal Covid è fra le ultime a partire ma promette immunità a tutti entr… - statodelsud : Covid Lombardia, Fontana: “Piano vaccini? Mi tengo stretto Bertolaso, è insostituibile” - Pino__Merola : Covid Lombardia, Fontana: “Piano vaccini? Mi tengo stretto Bertolaso, è insostituibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bertolaso

Dire

La Lombardia continua, tra l'altro, con il pianoper organizzare la campagna vaccinale.La soluzione?'. Al di là dei singoli, la richiesta è quella di un 'cambio di passo', ...inoltre che Bruxelles avvierà un nuovo programma di 'ricerca comune' contro le varianti del. ...È necessario “rafforzare” le misure in tutto il Paese per “contenere” la diffusione delle varianti del Covid. Con il governo che deve ancora ottenere la fiducia in Parlamento, gli esperti rilanciano l ...16 febbraio - MILANO - ''Stiamo collaborando con il presidente del Veneto Luca Zaia per comprare dosi di vaccino in autonomia, ma ora siamo fermi, perche' il governo non consente gli acquisti delle si ...