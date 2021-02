Coronavirus, torna a salire il numero dei morti. Varianti, oltre a spike emergono altre mutazioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, individuati grazie a 274.019 tamponi (circa 95mila in più di ieri): il rapporto tamponi-positivi si fissa quindi al 3,8%. I morti in totale arrivano a 94.171, con un incremento di 336 vittime rispetto ai dati di ieri. Il giorno precedente erano stati 7.351 i casi nuovi e 258 le vittime.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. La Lombardia è la regione con più nuovi casi: 1.696, seguita dalla Campania con 1.135. I ricoveri in terapia intensiva, su scala nazionale, crescono di 154 unità (30 in Lombardia e 24 in Puglia i dati regionali più alti), per un totale di 2.074 posti di terapia intensiva occupati in tutto il Paese e un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. I dimessi-guariti sono a oggi in totale oltre 2milioni e 251mila. I ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 10.386 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, individuati grazie a 274.019 tamponi (circa 95mila in più di ieri): il rapporto tamponi-positivi si fissa quindi al 3,8%. Iin totale arrivano a 94.171, con un incremento di 336 vittime rispetto ai dati di ieri. Il giorno precedente erano stati 7.351 i casi nuovi e 258 le vittime.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. La Lombardia è la regione con più nuovi casi: 1.696, seguita dalla Campania con 1.135. I ricoveri in terapia intensiva, su scala nazionale, crescono di 154 unità (30 in Lombardia e 24 in Puglia i dati regionali più alti), per un totale di 2.074 posti di terapia intensiva occupati in tutto il Paese e un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. I dimessi-guariti sono a oggi in totale2milioni e 251mila. I ...

