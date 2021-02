Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva: 30 (ieri 19). Sono 38 i decessi (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bollettino del 16 febbraio Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si Sono registrati +1.696 nuovi casi a fronte di 29.846 nuovi tamponi. Nella giornata di ieri i nuovi positivi erano 945 al netto di 14.260 test elaborati. Il tasso di positività odierno è pari a 5,7% (ieri era al 6,6%). In aumento anche i decessi. Quest’oggi, 16 febbraio, se ne contano 38, mentre ieri le vittime erano state 35. Complessivamente, sin dall’inizio dell’emergenza, in Lombardia Sono state 27.854 le vittime Covid. Continua altresì a crescere la pressione ospedaliera. I pazienti ricoverati attualmente con sintomatologia Sono 3.693 (+121, ieri erano 3.572). Sul fronte delle terapie ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bollettino del 16 febbraio Tornano a crescere i casi diin. Nelle ultime 24 ore siregistrati +1.696 nuovi casi a fronte di 29.846 nuovi tamponi. Nella giornata dii nuovi positivi erano 945 al netto di 14.260 test elaborati. Il tasso di positività odierno è pari a 5,7% (era al 6,6%). In aumento anche i. Quest’oggi, 16 febbraio, se ne contano 38, mentrele vittime erano state 35. Complessivamente, sin dall’inizio dell’emergenza, instate 27.854 le vittime Covid. Continua altresì a crescere la pressione ospedaliera. I pazienti ricoverati attualmente con sintomatologia3.693 (+121,erano 3.572). Sul fronte delle terapie ...

