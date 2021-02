Clamorosa gaffe del Corriera della Sera contro Brunetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Era infinito immediatamente in un turbine mediatico Renato Brunetta. Il ministro della Pubblica amministrazione era stato finito sotto attacco a causa di alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera contro lo smartworking. Dichiarazioni che poi si sono rivelate vecchie e non attuali facendo diventare il tutto una Clamorosa gaffe. L’attacco a Brunetta “Bisogna Riaprire tutto. i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale”. Queste le dichiarazioni, pubblicate dal Corriere della Sera, del ministro Renato Brunetta. Il titolare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Era infinito immediatamente in un turbine mediatico Renato. Il ministroPubblica amministrazione era stato finito sotto attacco a causa di alcune dichiarazioni riportate dal Corrierelo smartworking. Dichiarazioni che poi si sono rivelate vecchie e non attuali facendo diventare il tutto una. L’attacco a“Bisogna Riaprire tutto. i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale”. Queste le dichiarazioni, pubblicate dal Corriere, del ministro Renato. Il titolare ...

infoitcultura : Domenica In, Mara Venier si collega con il Tg1 ma fa una gaffe clamorosa, la giornalista, in imbarazzo blocca il co… - zazoomblog : Grazie buon lavoro. Clamorosa gaffe di Mara Venier col ministro il Tg1 tronca il collegamento: gelo siderale in Rai… - Piolass83 : @nessuno39328107 Grazie, in realtà viene da una clamorosa gaffe di un concorrente de L'eredità che non riusciva a dirlo... ?? - giancarlofelic1 : RT @TV_Italiana: Parlare di un programma #tv pur non conoscendolo: anche questo accade a #TvTalk. ?? - TV_Italiana : Parlare di un programma #tv pur non conoscendolo: anche questo accade a #TvTalk. ?? -