Cives, Paolo Corvo: “Per il sistema turistico è il momento di fare squadra” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIl tema “Turismo sostenibile: un’opportunità per Benevento e il Sannio” è stato al centro dell’ottava videoconferenza, organizzata da Cives – Laboratorio di formazione al bene comune, nell’ambito del nuovo ciclo di iniziative Cives in Dialogo. Al dibattito hanno preso parte Paolo Corvo, docente di Culture del viaggio e dinamiche sociali all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Fulvio De Toma, presidente della Sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria Benevento. Ha introdotto il dialogo Ettore Rossi, coordinatore di Cives, che nella sua introduzione ha affermato: “Pensiamo che Benevento ed il Sannio possano diventare delle piccole capitali del turismo sostenibile. Si tratta di un turismo che tiene conto dell’impatto ambientale, economico, sociale ed anche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiIl tema “Turismo sostenibile: un’opportunità per Benevento e il Sannio” è stato al centro dell’ottava videoconferenza, organizzata da– Laboratorio di formazione al bene comune, nell’ambito del nuovo ciclo di iniziativein Dialogo. Al dibattito hanno preso parte, docente di Culture del viaggio e dinamiche sociali all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Fulvio De Toma, presidente della Sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria Benevento. Ha introdotto il dialogo Ettore Rossi, coordinatore di, che nella sua introduzione ha affermato: “Pensiamo che Benevento ed il Sannio possano diventare delle piccole capitali del turismo sostenibile. Si tratta di un turismo che tiene conto dell’impatto ambientale, economico, sociale ed anche ...

ilvaglio1 : Cives in dialogo con Paolo Corvo sul turismo sostenibile #Cives #benevento #ettorerossi #PaoloCorvo… - TV7Benevento : Cives in dialogo con Paolo Corvo sul turismo sostenibile quale opportunità per Benevento... -