Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 16 febbraio 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Nuovo governo, ministri, future riforme e Coronavirus, queste le principali tematiche che verranno trattate stasera a Cartabianca e Dimartedì. I due talk-show, in onda rispettivamente su Rai 3 e La7, sono pronti ad approfondire gli argomenti che stanno maggiormente a cuore al pubblico italiano, ansioso di comprendere le dinamiche alla base del trasformazioni politiche, economiche e sociali in atto nel nostro Paese. Come di consueto, entrambe le trasmissioni potranno contare su servizi speciali, collegamenti esclusivi, sondaggi e personalità di spicco che giungeranno in studio per chiarire la linea d’azione del proprio partito e commentare quella dell’opposizione. Ma non perdiamo tempo, vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì! Cartabianca: ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 16 febbraio 2021) Nuovo governo, ministri, future riforme e Coronavirus, queste le principali tematiche che verranno trattate. I due talk-show, in onda rispettivamente su Rai 3 e La7, sono pronti ad approfondire gli argomenti che stanno maggiormente a cuore al pubblico italiano, ansioso di comprendere le dinamiche alla base del trasformazioni politiche, economiche e sociali in atto nel nostro Paese. Come di consueto, entrambe le trasmissioni potranno contare su servizi speciali, collegamenti esclusivi, sondaggi e personalità di spicco che giungeranno in studio per chiarire la linea d’azione del proprio partito e commentare quella dell’opposizione. Ma non perdiamo tempo, vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi: ...

