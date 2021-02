Borse asiatiche positive, Tokyo chiude a +1,28% (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – A Tokyo, il Nikkei 225 ha terminato la giornata con un aumento dell’1,28%. Le Borse cinesi sono ancora chiuse per il Capodanno. Su di giri Hong Kong (+1,85%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità Seul (+0,52%). Senza direzione Mumbai (-0,06%); leggermente positivo Sydney (+0,55%). Piccolo spunto rialzista per l’Euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 febbraio si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,07%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,28%. Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – A, il Nikkei 225 ha terminato la giornata con un aumento dell’1,28%. Lecinesi sono ancora chiuse per il Capodanno. Su di giri Hong Kong (+1,85%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità Seul (+0,52%). Senza direzione Mumbai (-0,06%); leggermente positivo Sydney (+0,55%). Piccolo spunto rialzista per l’Euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 febbraio si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,07%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,28%.

A Tokyo , il Nikkei 225 ha terminato la giornata con un aumento dell'1,28%. Le borse cinesi sono ancora chiuse per il Capodanno . Su di giri Hong Kong (+1,85%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità Seul (+0,52%). Senza direzione Mumbai ( - 0,06%); leggermente positivo ...

Il Nikkei e il record trentennale Una prova ulteriore si ha anche dalle Borse asiatiche, oggi verso nuovi massimi. Il Nikkei 225 ha infatti superato i 30mila punti anche grazie ad un PIL che ha ...

(Teleborsa) - A Tokyo, il Nikkei 225 ha terminato la giornata con un aumento dell'1,28%. Le borse cinesi sono ancora chiuse per il Capodanno. Su di giri Hong Kong (+1,85%); sulla stessa ...

Piazza Affari e le principali Borse europee sono previste aprire gli scambi sulla parità, dopo un inizio di settimana positivo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un progresso dello 0,83% a quota 23 ...

