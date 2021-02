Bimbo di 5 anni arriva in ospedale pieno di lividi: svolta nelle indagini (Di martedì 16 febbraio 2021) svolta nelle indagini sul caso del bambino portato in ospedale, con delle fratture sul corpo, a Villalba di Guidonia. La storia del Bimbo di 5 anni , inizialmente confusa, sta iniziando a schiarirsi grazie alle indagini dei Carabinieri di Tivoli. Leggi anche: Ardea: cerca di impedire l’occupazione abusiva, 40enne preso a sprangate e aggredito da un bulldog Dal primo racconto della madre, domenica, la donna era stata colta alla sprovvista da un’emergenza lavorativa e aveva affidato il Bimbo a due suoi amici. Una volta rientrata in casa, però, il bambino era solo e ricoperto di lividi. Portato di corsa in ospedale, i medici stessi hanno allertato i militari per l’avvio delle indagini. Ad oggi, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021)sul caso del bambino portato in, con delle fratture sul corpo, a Villalba di Guidonia. La storia deldi 5, inizialmente confusa, sta iniziando a schiarirsi grazie alledei Carabinieri di Tivoli. Leggi anche: Ardea: cerca di impedire l’occupazione abusiva, 40enne preso a sprangate e aggredito da un bulldog Dal primo racconto della madre, domenica, la donna era stata colta alla sprovvista da un’emergenza lavorativa e aveva affidato ila due suoi amici. Una volta rientrata in casa, però, il bambino era solo e ricoperto di. Portato di corsa in, i medici stessi hanno allertato i militari per l’avvio delle. Ad oggi, i ...

