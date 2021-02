Australian Open 2021 | Osaka è la prima semifinalista | travolta in due set Hsieh

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) A senso unico il primo match di quarti di finale degliandato in scena nella notte italiana. Naomiha infatti dominato il derby orientale contro Su-Weied ha staccato il pass per la semifinale. 6-2 6-2 il punteggio in favore della nipponica, capace di imporsi in appena 68 minuti di gioco e brava a risparmiare energie in vista del prossimo turno. CRONACA – Giornata da incorniciare per, chiamata ad un riscatto dopo le difficoltà patite contro Muguruza, la quale era arrivata persino a match pointdi cedere al terzo. L’ex numero uno del mondo non ha deluso le aspettative ed ha sfoggiato una performance quasi perfetta. Nel primo set le occasioni non sono mancate da entrambe le parti ed i giochi si sono rivelati piuttosto ...