"Fino all'ultimo colpo, la partita è stata in bilico e poteva passare da una parte all'altra. Emotivamente Sono esausto: è stato un match durissimo in cui ci siamo spinti al limite, complimenti anche a Sasha per come ha saputo esprimersi. All'inizio avevo bisogno di un po' di tempo per scaldarmi bene e saggiare le mie condizioni fisiche, per sentire che potevo fare certe rotazioni del busto. Ho servito molto bene, riuscendo anche a fare un paio di ace in più di lui, qualcosa di miracoloso contro un servitore così bravo". Novak Djokovic si gode così la vittoria ottenuta contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Australian Open 2021 nonostante i problemi fisici che stanno attanagliando Nole. In semifinale il serbo affronterà il russo Karatsev, vero e proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open: Djokovic in semifinale, Zverev ko in 4 set

Sfiderà il russo Aslan Karatsev, numero 114 al mondo e grande sorpresa del primo Slam stagionale Novak Djokovic è il secondo semifinalista degli Australian Open, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il serbo, numero 1 del Mondo, ha battuto il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6 - 7 (6), 6 - ...

Karatsev non è il futuro, Serena Williams non è il passato

Il russo e l'americana sono riusciti a conquistare la semifinale degli Australian Open. Il primo riuscendo finalmente a dimostrare il suo talento, la seconda allo stesso modo di sempre: abbattendo i suoi limiti per ricostruirli ...

Australian Open 2021, prosegue la favola di Karatsev: primo debuttante in semifinale in uno Slam Sport Fanpage Australian Open: Djokovic in semifinale, Zverev ko in 4 set

In semifinale Djokovic affronterà la sorpresa del torneo Aslan Karatsev. Il 27enne di Mosca, partito dalle qualificazioni, è il primo giocatore nell’era Open a raggiungere le semifinali nel suo primo ...

Australian Open 2021, Djokovic: “Sono esausto. Karatsev non avrà nulla da perdere”

Karatsev non l’avevo mai visto giocare prima degli Australian Open. È molto forte, si muove bene, ha un ottimo rovescio, serve bene, è motivato perché non ha niente da perdere“.

