WiredLeaks | cosa sapere prima di inviarci una segnalazione anonima

(Di lunedì 15 febbraio 2021).it (il Sito) è una piattaforma protetta, realizzata per consentire a chiunque di inviare in formasegnalazioni relative a qualsiasi fatto (anche illecito) e/o tematica e/o soggetto terzo che possa dare origine a un’inchiesta nell’ambito dell’attività giornalistica svolta dalla redazione di Wired Italia, testata in titolarità dell’editore Edizioni Condé Nast Spa (Condé Nast). Tutte le informazioni e i documenti ricevuti saranno presi in considerazione e attentamente vagliati dalla redazione di Wired, che determinerà autonomamente modi e tempi della loro eventuale divulgazione alla luce degli esiti degli approfondimenti condotti e nel rispetto delle norme che regolano l’attività giornalistica. Il Sito si basa sul software open source GlobaLeaks: una tecnologia gratuita che chiunque può utilizzare per costruire un sistema di ...